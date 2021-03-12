КТ- и МРТ-снимки стали доступны в электронной медицинской карте

Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

В электронной медицинской карте (ЭМК) стала доступна новая функция. Теперь можно загрузить архив со снимками КТ, МРТ, рентгена и других исследований. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новая функция избавит жителей столицы приходить в медицинское учреждение, чтобы получить изображение.

— Сервис доступен и в браузере, и в мобильной версии ЭМК. Горожанам больше не придется лишний раз обращаться в поликлинику за изображением, и, если, например, потребуется консультация нескольких специалистов, ссылка на архив со снимками будет доступна в онлайн-формате, — рассказала Анастасия Ракова.

Файлы со снимками горожанам доступны в электронной медицинской карте на портале mos.ru, а также в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Чтобы найти ссылку на архив, нужно зайти в раздел «Мои исследования», выбрать нужный протокол и нажать «Запросить изображение исследования».

В связи с тем, что специалисты проводят исследования с помощью сложного медицинского оборудования, снимки доступны в детализированном формате DICOM высокого качества. В архиве встроена необходимая программа для просмотра таких изображений, а также инструкция по ее использованию, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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