Платформа для обращений населения появится в этом году на Госуслугах

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Платформу обратной связи от граждан «Госуслуги.Решаем вместе» до конца 2021 года запустят во всех российских субъектах. Об этом сообщил в пятницу, 12 марта, вице-премьер России, руководитель Координационного центра правительства Дмитрий Чернышенко.

Отмечается, что данная платформа позволяет организовать работу по четырем направлениям. Первое — работа с обращениями от населения с возможностью оперативного контроля решения вопросов. Также она позволяет проводить онлайн-опросы по социально значимым темам и общественные обсуждения вопросов местного масштаба. Еще предусмотрено ведение госпабликов органов власти в социальных сетях и мессенджерах и отслеживание инцидентов в соцсетях.

— При формировании Координационного центра правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения. Функционал платформы позволяет решить эту задачу, — отметил Чернышенко, передает РИА Новости.

Платформа обратной связи от населения создается по поручению президента Владимира Путина.

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