Минцифры: Введение биометрии при пользовании госуслугами не будет обязательным

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Некоторые государственные услуги и онлайн-сервисы на данный момент недоступны с мобильных устройств из-за невозможности поставить электронную подпись. Ввод биометрической идентификации решит эту проблему, однако она не будет обязательной. Об этом в среду, 10 марта, сообщил директор департамента реализации стратегических проектов Минцифры России Юрий Парфенов.

— Использование технологий биометрической идентификации существенно упростит пользование различными онлайн-сервисами и получение госуслуг, оказываемых в электронном виде. При этом для получения госуслуг использование технологий биометрической идентификации не будет обязательным, — говорится в сообщении.

По словам Парфенова, использование биометрии позволит отказаться от использования электронной подписи. Он отметил, что необходимость использования электронной подписи является одним из главных барьеров, препятствующих вовлечению граждан в полноценное взаимодействие.

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