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Дистанционные экзамены в вузах РФ будут проводить с использованием биометрии
Фото: pixabay.com

Дистанционные экзамены в вузах РФ будут проводить с использованием биометрии

Анастасия Волоснова

Общество

Экзамены в российских вузах планируют проводить с использованием биометрии. Применение подобных технологий позволит аттестовывать студентов из отдаленных регионов, рассказали в пресс-службе правительства.

Систему планируют ввести уже в текущем году. Биометрию начнут применять во время экзаменов в 2021/2022 учебном году.

— В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью единой биометрической системы (ЕБС). Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, — отметили в пресс-службе.

Решение об использовании биометрии будет принимать руководство вуза. Кроме того, необходимо будет получить согласие самого студента. Данные правила установлены в постановлении, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По данным пресс-службы, за сбор и хранение персональных данных студентов будет отвечать единая биометрическая система.

Предполагается, что перед началом экзамена студент будет произносить случайную числовую последовательность. Система запомнит поведение человека и идентифицирует его, допустив к экзамену. Данные будут передаваться в вуз по защищенным каналам связи, сообщает РИА Новости.

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