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Педагогов Москвы пригласили на семинар по финансовой грамотности школьников
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Педагогов Москвы пригласили на семинар по финансовой грамотности школьников

Анастасия Волоснова

Город

Для учителей экономики и обществознания проведут семинар по финансовой и бюджетной грамотности школьников. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы Григорий Лалаев.

Мероприятие состоится 16 марта в онлайн-формате и будет длиться три часа. Платформу для проведения семинара предоставит Московский городской университет управления правительства Москвы.

Во время дискуссии эксперты обсудят привлечение к обучению школьников современных технологий, которые могли бы повысить финансовую грамотность учеников.

— Для столичных педагогов мы презентуем современные информационно-методические разработки, посвященные вопросам организации бюджетного процесса и финансовой грамотности в Москве. Обсудим не только совершенствование теоретической подготовки учащихся, но и возможность применения полученных знаний на практике, — отметил Григорий Лалаев.

Программу семинара подготовил Департамент финансов города Москвы, семинар будет разбит на несколько блоков. Для учителей выступят специалисты Министерства финансов России, а также эксперты из московских департаментов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Для школьников подготовили подборку уроков в библиотеке МЭШ к 8 Марта

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