Посвященные истории Международного женского дня уроки появились в библиотеке МЭШ

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Московские школьники смогут больше узнать об истории Международного женского дня и выдающихся женщинах через уроки в библиотеке Московской электронной школы. Подборку с интересными занятиями подготовили в Институте содержания, методов и технологий образования Московского городского педагогического университета.

На занятии «8 Марта — Международный женский день» школьникам покажут образовательные ролики и расскажут об успешных женщинах разных профессий, а также об истории 8 Марта.

Прогулку по Ботаническому саду МГУ в онлайн-формате смогут совершить участники урока «Мастер украшения помогает сделать праздник».

С первыми весенними цветами школьники также смогут познакомиться во время виртуальной прогулки по паркам Москвы в рамках занятия «Подарок на 8 Марта для мамы».

Выпускникам предлагается улучшить свои знания английского языка. Во время занятий школьникам объяснят, как 8 Марта отмечается в других странах.

Любителям литературы стоит присоединиться к занятию «Женские образы в романе-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон». Во время урока школьники обсудят героинь произведения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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