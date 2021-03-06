Дмитрий Чернышенко сообщил о планируемой оценке ректоров вузов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко / Фото: government.ru / Сайт правительства России

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что ректоры российских вузов пройдут ассессмент — комплексную оценку компетенции. Об этом он сообщил в субботу, 6 марта, во время совещания «Кадры из будущего» в Татарстане.

— Мы запускаем вместе с министерством образования цикл сплошного ассессмента руководителей всех высших учебных заведений и в том числе для того, чтобы выявить наиболее активных, которые будут участвовать в разработке новой государственной программы в области науки и образования, — цитирует вице-премьера РИА Новости.

По словам Чернышенко, результаты совещания указывают на то, что дефицит рабочих IT-специальностей возможно преодолеть.

Ранее вице-премьер заявил, что до 2024 года следует подготовить около 80 тысяч IT-преподавателей. Он уточнил, что не очень понимает, кто этим будет заниматься.

Читайте также: Путин заявил, что интернет должен подчиняться законам морали общества