Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дмитрий Чернышенко сообщил о планируемой оценке ректоров вузов
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко / Фото: government.ru / Сайт правительства России

Дмитрий Чернышенко сообщил о планируемой оценке ректоров вузов

Никита Абрамов

Общество

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что ректоры российских вузов пройдут ассессмент — комплексную оценку компетенции. Об этом он сообщил в субботу, 6 марта, во время совещания «Кадры из будущего» в Татарстане.

— Мы запускаем вместе с министерством образования цикл сплошного ассессмента руководителей всех высших учебных заведений и в том числе для того, чтобы выявить наиболее активных, которые будут участвовать в разработке новой государственной программы в области науки и образования, — цитирует вице-премьера РИА Новости.

По словам Чернышенко, результаты совещания указывают на то, что дефицит рабочих IT-специальностей возможно преодолеть.

Ранее вице-премьер заявил, что до 2024 года следует подготовить около 80 тысяч IT-преподавателей. Он уточнил, что не очень понимает, кто этим будет заниматься.

Читайте также: Путин заявил, что интернет должен подчиняться законам морали общества

вице-премьерректорсфера IT
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте