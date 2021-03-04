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Путин заявил, что интернет должен подчиняться законам морали общества
Фото: Администрация президента РФ

Путин заявил, что интернет должен подчиняться законам морали общества

Никита Абрамов

Общество

Интернет должен подчиняться моральным законам общества, иначе это приведет к разрушению общества изнутри. Об этом в четверг, 4 марта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

— По большому счету он должен все же подчиняться даже не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри, — цитирует президента РИА Новости.

Также Путин отметил, что к этому необходимо стремиться, так как интернет проник во все сферы нашей жизни.

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