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Песков объяснил, кого Путин обвинил в «хорьковых» интересах
Фото: пресс-служба администрации президента РФ

Песков объяснил, кого Путин обвинил в «хорьковых» интересах

Юлия Ямпольская

Общество

Обвиняя в преследовании «хорьковых» целей, президент России Владимир Путин говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы и нарушать закон, а также принимать участие в несогласованных акциях. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства также говорил о гражданах, которые провоцируют людей на суицидальные наклонности в Сети.

— То есть говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Владимир Путин призвал ведомства МВД мониторить интернет для того, чтобы выявлять тех, кто пытается вовлечь несовершеннолетних в незаконную деятельность. Кроме того, российский президент подчеркнул, что Сеть часто используют, чтобы распространить там запрещенные материалы.

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