Путин поручил принять закон об изменении плавающих кредитных ставок

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июля обеспечить принятие закона, который будет регулировать порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам, а также ипотекам. Об этом в среду, 3 марта, сообщает пресс-служба правительства РФ.

— Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: в целях ограничения возможных рисков для заемщиков — физических лиц обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ответственными за исполнение назначили премьер-министра Михаила Мишустина, а также главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Срок исполнения приказа — до 15 июля.

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