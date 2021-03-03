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Путин поручил принять закон об изменении плавающих кредитных ставок
Фото: Администрация президента РФ

Путин поручил принять закон об изменении плавающих кредитных ставок

Никита Абрамов

Общество

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июля обеспечить принятие закона, который будет регулировать порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам, а также ипотекам. Об этом в среду, 3 марта, сообщает пресс-служба правительства РФ.

— Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: в целях ограничения возможных рисков для заемщиков — физических лиц обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ответственными за исполнение назначили премьер-министра Михаила Мишустина, а также главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Срок исполнения приказа — до 15 июля.

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ипотекиКредитВладимир Путин
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