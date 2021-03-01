Кабмин выделит около 7,7 миллиарда рублей на кредитную программу для бизнеса

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Власти утвердили новую льготную кредитную программу для бизнеса. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщила пресс-служба правительства России.

По ее данным, кабмин продолжит помогать предпринимателям в условиях пандемии коронавируса.

— Одной из мер такой поддержки станет новая льготная кредитная программа ФОТ 3.0, на которую будет направлено порядка 7,7 миллиарда рублей, — отметили в правительстве.

Постановление о предоставлении вышеуказанных средств подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Напомним, предыдущая льготная программа, предусматривающая обязательство по сохранению персонала на уровне 80–90 процентов от показателя до пандемии, перестает действовать 1 апреля. Продление программы связано с тем, что не всем отраслям «удалось вернуться на докризисный уровень», уточнили в кабмине.

В новом формате ставка кредита составит три процента, причем заемщик в течение первого полугодия не будет выплачивать основную задолженность и проценты по кредиту, а во втором это можно будет делать равными долями ежемесячно.

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