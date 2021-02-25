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Микрозаймы и бедность: эксперты сообщили о росте кредитов «до зарплаты»
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Микрозаймы и бедность: эксперты сообщили о росте кредитов «до зарплаты»

Елена Фролова

Экономика

Российские микрофинансовые организации (МФО) выдали 1,88 миллиона займов «до зарплаты» за первый месяц 2021 года. Эта цифра на 23,1 процента больше, чем в январе 2020 года. Такую информацию предоставил телеканал «360» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом отмечается, что в декабре прошлого года этот показатель был на четыре процента выше.

— Начиная с прошедшей осени число выданных микрозаймов растет темпами, которые значительно превышают аналогичные прошлогодние показатели, — отметила гендиректор НБКИ Александра Викулина.

По ее мнению, данное увеличение связано с ростом доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов. В январе текущего года она составляла примерно 70 процентов. Больше всего займов выдали в Москве – 97,9 тысячи. На втором месте оказалось Подмосковье – 87 тысяч. В топ-3 также вошел Краснодарский край с показателем 73,8 тысячи.

Тем временем, руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в эфире НСН рассказал, что в России преодолеть порог бедности мешают несколько препятствующих факторов. Среди них он озвучил финансовые ограничения.

— Верю, что в РФ можно победить бедность, потому что у нас есть огромные возможности. Мы – страна с огромным населением, а это — большое богатство, огромный рынок, на котором можно много чего продавать, — отметил эксперт.

По его словам, Россия – страна с огромной территорией, на которой много полезных ископаемых, а также занимающая выгодное транспортное положение между Китаем и Европой, что дает ей огромные возможности.

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