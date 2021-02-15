Микрозаймы по льготной ставке предоставят самозанятым в Подмосковье

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Власти Московской области предложили самозанятым лицам, работающим на территории региона, взять микрозаймы на развитие предпринимательской деятельности по льготной ставке в 6,35 процента годовых. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство инвестиций.

— Срок таких займов должен составлять до одного года, а сумма — не превышать 500 тысяч рублей, — отметила руководитель ведомства Екатерина Зиновьева.

По ее словам, получить заем по льготной ставке самозанятые граждане смогут в Московском областном фонде микрофинансирования. Она также уточнила, что возврат одолженной суммы будет производиться ежемесячно. При этом желающие предприниматели смогут оформить отсрочку на три месяца.

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