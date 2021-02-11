Новую программу льготного займа ввели для лесопромышленности Подмосковья

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Новая программа привлечения финансирования в Фонде развития промышленности Подмосковья теперь доступна для предприятий лесоперерабатывающей промышленности региона. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на минивест Московской области.

— По программе совместного финансирования с Фондом развития промышленности РФ «Проекты лесной промышленности» подмосковный фонд будет предоставлять льготные займы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых деревообработкой, — пояснила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, Фонд может предоставить предприятиям от 20 до 100 миллионов рублей на покупку оборудования для того, чтобы провести модернизацию производства. Ставка по кредитам составит от одного до трех процентов. Уточняется, что для привлечения денежных средств в более крупные проекты предприятиям деревообрабатывающей промышленности Подмосковья предлагают воспользоваться действующей программой «Проекты развития», с помощью которой можно получить заем от 50 до 500 миллионов рублей.

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