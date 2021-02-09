Евродрова из новогодних елок начали изготавливать в Челябинской области

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Изготовление евродров впервые стартовало в Челябинской области. Об этом сообщает ОТР.

Так, специалисты начали делать экологичное и экономичное топливо для каминов и печей из новогодних елей и сосен. К эксперименту приступили в селе Полетаеве, где находится полигон твердых бытовых отходов, куда свозят отслужившие свое деревья.

Производство евродров состоит из двух этапов. В первую очередь елки очищают от остатков праздничной мишуры, а потом их отправляют на измельчение. Полученную щепу просеивают и прессуют. В результате получаются топливные брикеты с высокой теплоотдачей. Их используют в два раза меньше, чем березовые дрова.

— В данном случае мы смешиваем хвойные отходы (измельченные елки) и отходы деревообрабатывающих предприятий (опилки), — пояснила специалист предприятия «Полигон ТБО» Мария Шведова.

По ее словам, так получается качественный продукт, обладающий высокой плотностью. Еще одним его преимуществом является экологичность, так как в состав таких брусков не добавляют клейких смесей.

После переработки всех новогодних деревьев производство евродров остановится.

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