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Более 30 тысяч елок сдали на переработку в Подмосковье
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Более 30 тысяч елок сдали на переработку в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Жители Московской области за 14 дней сдали рекордное число новогодних деревьев по программе «Подари вторую жизнь своей елке». Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства.

— За две недели действия экологической акции жители нашего региона принесли на переработку свыше 30 тысяч новогодних елок и сосен, — говорится в материале ведомства.

Данный показатель почти в полтора раза превышает данные за весь период акции в прошлом году. Тогда общее число собранных новогодних елей составило 23,5 тысячи. Как отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, самыми активными участниками экологической программы стали жители Красногорска и Одинцова.

Читайте также: Около 25 тысяч новогодних елей собрали в Москве в рамках акции «Елочный круговорот»

экологическая акцияновогодняя елкаМосковская область
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