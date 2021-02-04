Более 30 тысяч елок сдали на переработку в Подмосковье
Жители Московской области за 14 дней сдали рекордное число новогодних деревьев по программе «Подари вторую жизнь своей елке». Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства.
— За две недели действия экологической акции жители нашего региона принесли на переработку свыше 30 тысяч новогодних елок и сосен, — говорится в материале ведомства.
Данный показатель почти в полтора раза превышает данные за весь период акции в прошлом году. Тогда общее число собранных новогодних елей составило 23,5 тысячи. Как отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, самыми активными участниками экологической программы стали жители Красногорска и Одинцова.
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