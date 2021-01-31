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Около 25 тысяч новогодних елей собрали в Москве в рамках акции «Елочный круговорот»
/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Около 25 тысяч новогодних елей собрали в Москве в рамках акции «Елочный круговорот»

Юлия Ямпольская

Город

Около 25 тысяч новогодних елей собрали в Москве в рамках акции «Елочный круговорот». Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает официальный сайт мэра столицы.

Уточняется, что в городе на данный момент работают 549 пунктов приема деревьев, еще один расположен в ближайшем Подмосковье. Оттуда ели попадают в один из 10 пунктов переработки. Так, наиболее крупный находится в Ульяновском лесопарке — там утилизируют до 1,5 тысячи деревьев в сутки. Ели перерабатывают в щепу, затем из нее делают грунт, после чего его используют для выращивания новых деревьев и газонов.

Напомним, акция «Елочный круговорот» в Москве продлится до 20 февраля.

Читайте также:Новые деревья будут выращены из семян главной новогодней елки России

Москвадеревьяпереработка
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