Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новые деревья будут выращены из семян главной новогодней елки России
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Новые деревья будут выращены из семян главной новогодней елки России

Юлия Ямпольская

Общество

Из семян главной новогодней елки России вырастят новые деревья. Об этом в субботу, 23 января, сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Стало известно, что елка покинула Московский Кремль. Она украшала Соборную площадь с конца декабря 2020 года. Кроме того, на протяжении нескольких дней специалисты снимали с дерева свыше тысячи игрушек и порядка двух километров гирлянд.

— Ель традиционно будет направлена на переработку, — цитирует Крылову ТАСС.

Елку для Кремля выбрали в Наро-Фоминском лесничестве. Ее возраст — 96 лет, высота составляет примерно 25 метров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.

Читайте также: В МЧС призвали россиян поскорее убирать елки из квартир

кремльновогодняя елкадеревья
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто почистит лед

Все мнения
О проекте