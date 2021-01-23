Новые деревья будут выращены из семян главной новогодней елки России

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Из семян главной новогодней елки России вырастят новые деревья. Об этом в субботу, 23 января, сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Стало известно, что елка покинула Московский Кремль. Она украшала Соборную площадь с конца декабря 2020 года. Кроме того, на протяжении нескольких дней специалисты снимали с дерева свыше тысячи игрушек и порядка двух километров гирлянд.

— Ель традиционно будет направлена на переработку, — цитирует Крылову ТАСС.

Елку для Кремля выбрали в Наро-Фоминском лесничестве. Ее возраст — 96 лет, высота составляет примерно 25 метров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.

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