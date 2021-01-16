В МЧС призвали поскорее убирать елки из квартир

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Министерство чрезвычайных ситуаций рекомендует по завершении новогодних праздников убрать елки из квартир, поскольку они повышают риск возникновения пожара.

В ведомстве пояснили, что высохшая хвоя легко воспламеняется от малейшей искры, поэтому долго держать елку в квартире не следует.

Источником повышенной пожароопасности являются и искусственные ели. Дерево из синтетических материалов при горении будет выделять токсичные вещества, что представляет особую опасность для здоровья, сообщает ТАСС.

Ранее эксперт в области экологии объяснил, почему нельзя долго держать дома новогоднюю елку.

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