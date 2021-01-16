Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В МЧС призвали поскорее убирать елки из квартир
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В МЧС призвали поскорее убирать елки из квартир

Татьяна Плотникова

Общество

Министерство чрезвычайных ситуаций рекомендует по завершении новогодних праздников убрать елки из квартир, поскольку они повышают риск возникновения пожара.

В ведомстве пояснили, что высохшая хвоя легко воспламеняется от малейшей искры, поэтому долго держать елку в квартире не следует.

Источником повышенной пожароопасности являются и искусственные ели. Дерево из синтетических материалов при горении будет выделять токсичные вещества, что представляет особую опасность для здоровья, сообщает ТАСС.

Ранее эксперт в области экологии объяснил, почему нельзя долго держать дома новогоднюю елку.

Читайте также: Свыше 200 пунктов приема елок на переработку откроют в Подмосковье

МЧСновогодняя елкариск пожароопасности
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте