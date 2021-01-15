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Более 200 пунктов приема елок на переработку откроют в Подмосковье

Более 200 пунктов приема елок на переработку откроют в Подмосковье

Юлия Курганова

Общество

Более 200 пунктов приема новогодних елок откроют в Московской области в рамках экологической акции «Подари своей елке вторую жизнь». Она будет проводиться с 15 января по 15 февраля. Об этом сообщается на сайте регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

— В этом году отслужившие новогодние елки будут приниматься на всех пунктах приема крупногабаритных отходов «Мегабак», в регионе работают уже более 40 таких площадок. А в тех муниципалитетах, где «Мегабак» пока не организован, администрации оборудуют брендированные пункты приема. Всего елки будут принимать около 200 пунктов, — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Он подчеркнул, что в предыдущие годы люди активно принимали участие в акции и сдали свыше 10,5 тысячи елок. Их переработали в почвогрунт и элементы для детских площадок.

Уточняется, что все сданные елки направят на переработку в щепу. Потом их будут использовать для компостирования и производства почвогрунтов, которые применят при высадке новых елей.

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Подмосковьеновогодняя елкапереработка
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