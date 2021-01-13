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Эксперт рассказала, когда пора убирать елку
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Эксперт рассказала, когда пора убирать елку

Алина Иванова

Общество

Психолог Марианна Абравитова рассказала, когда пора убирать елку, в беседе с ФАН.

Эксперт отметила, что решение о том, когда убирать лесную красавицу после завершения праздников, каждый человек принимает сам, и нет конкретных дат для выноса елки.

— Существуют разные типы личности. Тех, кто держит ель в доме, допустим, до 8 марта, можно разделить на две категории. Представителям первой попросту лень наводить порядок. Люди же из второй категории имеют несколько детскую психику. Им нравится атмосфера праздника, сказки, волшебства. Есть и те, которые убирают елку, например, на третий день после Нового года. Это очень деловые, рациональные люди, — рассказала Абравитова.

Эксперт не рекомендует семьям с детьми убирать елку сразу. Формирование детства проходит в атмосфере новогодних праздников. Родители должны дать возможность ребенку мечтать.

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