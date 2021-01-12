Пункты сбора и утилизации елок откроют в Подмосковье

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Пункты сбора и утилизации елок откроют в крупных городах Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

— Пункты приема новогодних натуральных елок откроются в 20 наиболее крупных городах 18 муниципалитетов Подмосковья. Более 200 точек в Балашихе, Домодедове, Дубне, Королеве, Красногорске, Химках и других городах будут принимать елки, сосны и пихты, — уточнил исполняющий обязанности министра Сергей Воскресенский.

Использованные новогодние деревья можно будет сдавать с 15 января по 15 февраля, предварительно освободив их от мишуры и украшений. Елки будут переработаны в щепу, которая пойдет на утепление растений, а также на подкормку животных, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Курске также планируют собрать не нужные новогодние деревья на переработку, сообщает ФАН. Волонтеры региона решили провести акцию «Елки-Щепки» и подарить вторую жизнь елкам. Горожане смогут сдать свои праздничныеелки, сосны и пихты в определенных точках Курска.

Ранее ОТР рассказало, что жители Новокузнецка принимают участие в традиционной акции по утилизации новогодних деревьев. В этом году использованные елки отправятся на переработку в конный центр, где будут использованы на подкормку и подстилку для животных.

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