Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Московский зоопарк запустил акцию по сбору елок для животных
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Московский зоопарк запустил акцию по сбору елок для животных

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1Карта всех событий

Московский зоопарк запускает акцию по сбору елок и сосен для своих обитателей, она продлится до 20 января. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада в понедельник, 11 января.

Там отметили, что передать зоопарку хвойные деревья смогут только компании.

— Московский зоопарк запускает традиционную новогоднюю акцию по сбору елок и сосен. Нераспроданные хвойные деревья украсят вольеры пушистиков, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством, — уточнили в сообщении.

Так, специалисты пояснили, что играть с елками любят почти все обитатели зоосада — панды Жуи и Диндин, крупные кошки и маленькие звери.

Винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары, альпаки предпочитают есть еловые ветки, а снежный барс, восточноевропейские рыси, пума, амурский тигр, дальневосточный леопард используют стволы деревьев как когтеточки.

В пресс-службе уточнили, что передать ели в дар животным смогут только компании, от частных лиц деревья не принимаются. Это связано с тем, что в ветках могут сохраниться остатки стеклянных или пластиковых украшений, которые опасны для животных, передает РИА Новости.

Читайте также: Голикова исполнила мечту девятилетнего мальчика в рамках акции «Елка желаний»

акцияновогодняя елкаМосковский зоопарк
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Все мнения
О проекте