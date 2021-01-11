Московский зоопарк запустил акцию по сбору елок для животных

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

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Московский зоопарк запускает акцию по сбору елок и сосен для своих обитателей, она продлится до 20 января. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада в понедельник, 11 января.

Там отметили, что передать зоопарку хвойные деревья смогут только компании.

— Московский зоопарк запускает традиционную новогоднюю акцию по сбору елок и сосен. Нераспроданные хвойные деревья украсят вольеры пушистиков, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством, — уточнили в сообщении.

Так, специалисты пояснили, что играть с елками любят почти все обитатели зоосада — панды Жуи и Диндин, крупные кошки и маленькие звери.

Винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары, альпаки предпочитают есть еловые ветки, а снежный барс, восточноевропейские рыси, пума, амурский тигр, дальневосточный леопард используют стволы деревьев как когтеточки.

В пресс-службе уточнили, что передать ели в дар животным смогут только компании, от частных лиц деревья не принимаются. Это связано с тем, что в ветках могут сохраниться остатки стеклянных или пластиковых украшений, которые опасны для животных, передает РИА Новости.

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