Голикова исполнила мечту девятилетнего мальчика в рамках акции «Елка желаний»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вице-премьер России Татьяна Голикова исполнила мечту девятилетнего Всеволода Коксенева в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщили в секретариате замглавы кабинета министров.

По его данным, мальчик загадал пролететь над Москвой на вертолете. Голикова пригласила ребенка с его сестрой и мамой Екатериной в Дом правительства, где провела для них небольшую экскурсию и вручила детям новогодние подарки.

— После чего Всеволод в сопровождении родных отправился воплощать свою мечту — наблюдать праздничную столицу с высоты птичьего полета, — сообщили РИА Новости в секретариате.

Напомним, в акции «Елка желаний» ранее также принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства исполнил мечту сразу двух юных россиян. Десятилетний школьник из Тульской области Александр Колясников, который загадал на «Елке желаний» обнять панду, вместе с родителями посетил Московский зоопарк. Сотрудники зоосада провели для него экскурсию и организовали встречу с любимым животным.

С другим участником акции — девятилетним Дмитрием Ащепковым из Челябинской области — президент встретился лично на «ГУМ-Катке». Путин вместе с мальчиком и олимпийским чемпионом Валерием Каменским провели тренировку по хоккею и затем сфотографировались на память.

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