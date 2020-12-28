Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Голикова исполнила мечту девятилетнего мальчика в рамках акции «Елка желаний»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Голикова исполнила мечту девятилетнего мальчика в рамках акции «Елка желаний»

Ростислав Зубков

Общество

Вице-премьер России Татьяна Голикова исполнила мечту девятилетнего Всеволода Коксенева в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщили в секретариате замглавы кабинета министров.

По его данным, мальчик загадал пролететь над Москвой на вертолете. Голикова пригласила ребенка с его сестрой и мамой Екатериной в Дом правительства, где провела для них небольшую экскурсию и вручила детям новогодние подарки.

— После чего Всеволод в сопровождении родных отправился воплощать свою мечту — наблюдать праздничную столицу с высоты птичьего полета, — сообщили РИА Новости в секретариате.

Напомним, в акции «Елка желаний» ранее также принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства исполнил мечту сразу двух юных россиян. Десятилетний школьник из Тульской области Александр Колясников, который загадал на «Елке желаний» обнять панду, вместе с родителями посетил Московский зоопарк. Сотрудники зоосада провели для него экскурсию и организовали встречу с любимым животным.

С другим участником акции — девятилетним Дмитрием Ащепковым из Челябинской области — президент встретился лично на «ГУМ-Катке». Путин вместе с мальчиком и олимпийским чемпионом Валерием Каменским провели тренировку по хоккею и затем сфотографировались на память.

Читайте также: Мэр столицы стал участником благотворительной акции «Елка желаний» и помог исполнить мечту пятилетнего мальчика

вертолетТатьяна ГоликоваМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Все мнения
О проекте