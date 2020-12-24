Мэр столицы стал участником благотворительной акции «Елка желаний» и помог исполнить мечту пятилетнего мальчика

Пятилетний москвич Паша Лобусев вместе с мамой Ольгой наблюдают за кафарскими рогатыми воронами. Мальчик побывал в Доме птиц Московского зоопарка и узнал о том, как его сотрудники ухаживают за питомцами / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В четверг, 24 декабря, исполнилась новогодняя мечта маленького жителя столицы Паши Лобусева, который очень хотел познакомиться изнутри с работой любимого Московского зоопарка.

Паше Лобусеву всего 5 лет. Для своего возраста он очень смышленый парень. Любит и уже умеет читать, занимается плаванием, а еще интересуется животными. Именно поэтому его мечта, которую с «Елки желаний» снял мэр Москвы Сергей Собянин, была связана с посещением зоопарка.

— Любовь к животным у него с самого рождения, — рассказала мама мальчика Ольга. — Он даже коллекционирует их фигурки.

Семья Лобусевых — частые гости Московского зоопарка. И зимой, и летом Паша с родителями приходит посмотреть на фламинго, леопардов, слонов, птиц и других животных.

— Каждый раз, когда мы приходили сюда, он видел, что сотрудники заходят в клетки и вольеры, кладут корм, убираются, и спрашивал, как ухаживают за животными, что они едят, — уточнила Ольга.

Московский зоопарк по просьбе мэра столицы организовал для Паши целый квест. Правда, малыш не ожидал такого пристального внимания к себе со стороны журналистов и очень стеснялся при виде камер и фотографов. Особое внимание мальчика в Доме птиц привлекли пингвины Гумбольдта. Он с интересом наблюдал за тем, как они резвятся в воде и передвигают лапками по суше. Ведущий зоолог и орнитолог Московского зоопарка Гаянэ Пилоян рассказала Паше, что пингвины питаются только рыбой, предпочитают исключительно салаку.

— Едят животные с рук сотрудников, это нужно, чтобы каждый пингвин получил необходимую норму пищи и витаминов, — пояснила она.

24 декабря Пашина коллекция животных пополнилась еще одной фигуркой — ему подарили маленького пингвина, которого он не выпускал из рук ни на секунду.

— Я решил назвать его Паша, как и меня, — рассказал он.

Любимые животные, по словам мамы Ольги, с возрастом у него меняются. В настоящий момент Паша очень хотел познакомиться с пандами. Собственно, именно туда и отправился маленький сотрудник зоопарка. Когда мальчик пришел к ним, панды были в своих вольерах: Жуи с аппетитом поедал бамбук, а Динь-Динь сладко спала, забравшись на бревно.

— Какие они большие, — с восторгом воскликнул Паша, увидев пушистых медведей.

Панды произвели впечатление не только на мальчика, но и на его родителей. Папа Роман рассказал, что впервые узнал о профессии обнимателя панд.

— Мне было интересно, до какого возраста с ними можно обниматься, и я узнал у специалистов, что только до шести месяцев, — поделился он.

Ольга, Роман и маленький Паша были очень благодарны организаторам акции «Елка желаний» за такую уникальную возможность узнать больше о внутренней кухне зоопарка.

— Это незабываемые впечатления, которые и мы, и наш сын запомним на всю жизнь, — отметили Лобусевы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Акулова, генеральный директор ГАУ «Московский зоологический парк»:

— До этого момента мы никогда не впускали к нам детей, даже в пустые вольеры. Но для Паши мы решили сделать исключение, поскольку нам показалась очень искренней и нестандартной мечта мальчика. Нам раньше еще никто из детей не говорил, что хочет именно поработать в зоопарке. При этом мы, конечно, проработали программу так, чтобы были соблюдены все правила безопасности. Я уверена, что это событие запомнится ему навсегда.

СПРАВКА

Акция «Елка желаний» организована проектом «Мечтай со мной» и направлена на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо. За время существования акции было исполнено 7950 желаний. Неравнодушные люди могут исполнить желания детей и людей старшего возраста, которые написаны на новогодних шарах и висят на елках в разных городах страны.

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