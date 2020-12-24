Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мэр столицы стал участником благотворительной акции «Елка желаний» и помог исполнить мечту пятилетнего мальчика
Пятилетний москвич Паша Лобусев вместе с мамой Ольгой наблюдают за кафарскими рогатыми воронами. Мальчик побывал в Доме птиц Московского зоопарка и узнал о том, как его сотрудники ухаживают за питомцами / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Мэр столицы стал участником благотворительной акции «Елка желаний» и помог исполнить мечту пятилетнего мальчика

Марьяна Шевцова

Общество

В четверг, 24 декабря, исполнилась новогодняя мечта маленького жителя столицы Паши Лобусева, который очень хотел познакомиться изнутри с работой любимого Московского зоопарка.

Паше Лобусеву всего 5 лет. Для своего возраста он очень смышленый парень. Любит и уже умеет читать, занимается плаванием, а еще интересуется животными. Именно поэтому его мечта, которую с «Елки желаний» снял мэр Москвы Сергей Собянин, была связана с посещением зоопарка.

— Любовь к животным у него с самого рождения, — рассказала мама мальчика Ольга. — Он даже коллекционирует их фигурки.

Семья Лобусевых — частые гости Московского зоопарка. И зимой, и летом Паша с родителями приходит посмотреть на фламинго, леопардов, слонов, птиц и других животных.

— Каждый раз, когда мы приходили сюда, он видел, что сотрудники заходят в клетки и вольеры, кладут корм, убираются, и спрашивал, как ухаживают за животными, что они едят, — уточнила Ольга.

Московский зоопарк по просьбе мэра столицы организовал для Паши целый квест. Правда, малыш не ожидал такого пристального внимания к себе со стороны журналистов и очень стеснялся при виде камер и фотографов. Особое внимание мальчика в Доме птиц привлекли пингвины Гумбольдта. Он с интересом наблюдал за тем, как они резвятся в воде и передвигают лапками по суше. Ведущий зоолог и орнитолог Московского зоопарка Гаянэ Пилоян рассказала Паше, что пингвины питаются только рыбой, предпочитают исключительно салаку.

— Едят животные с рук сотрудников, это нужно, чтобы каждый пингвин получил необходимую норму пищи и витаминов, — пояснила она.

24 декабря Пашина коллекция животных пополнилась еще одной фигуркой — ему подарили маленького пингвина, которого он не выпускал из рук ни на секунду.

— Я решил назвать его Паша, как и меня, — рассказал он.

Любимые животные, по словам мамы Ольги, с возрастом у него меняются. В настоящий момент Паша очень хотел познакомиться с пандами. Собственно, именно туда и отправился маленький сотрудник зоопарка. Когда мальчик пришел к ним, панды были в своих вольерах: Жуи с аппетитом поедал бамбук, а Динь-Динь сладко спала, забравшись на бревно.

— Какие они большие, — с восторгом воскликнул Паша, увидев пушистых медведей.

Панды произвели впечатление не только на мальчика, но и на его родителей. Папа Роман рассказал, что впервые узнал о профессии обнимателя панд.

— Мне было интересно, до какого возраста с ними можно обниматься, и я узнал у специалистов, что только до шести месяцев, — поделился он.

Ольга, Роман и маленький Паша были очень благодарны организаторам акции «Елка желаний» за такую уникальную возможность узнать больше о внутренней кухне зоопарка.

— Это незабываемые впечатления, которые и мы, и наш сын запомним на всю жизнь, — отметили Лобусевы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Акулова, генеральный директор ГАУ «Московский зоологический парк»:

— До этого момента мы никогда не впускали к нам детей, даже в пустые вольеры. Но для Паши мы решили сделать исключение, поскольку нам показалась очень искренней и нестандартной мечта мальчика. Нам раньше еще никто из детей не говорил, что хочет именно поработать в зоопарке. При этом мы, конечно, проработали программу так, чтобы были соблюдены все правила безопасности. Я уверена, что это событие запомнится ему навсегда.

СПРАВКА

Акция «Елка желаний» организована проектом «Мечтай со мной» и направлена на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо. За время существования акции было исполнено 7950 желаний. Неравнодушные люди могут исполнить желания детей и людей старшего возраста, которые написаны на новогодних шарах и висят на елках в разных городах страны.

Читайте также: Игрушки из ваты доживут до праправнуков

дети и родителиНовый годисполнение желаний
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нам всем нужна хорошая история

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Награды и почести в обмен на свободу

Все мнения
О проекте