Игрушки из ваты доживут до праправнуков

Мастер ватных игрушек Светлана Королева в компании дедов-морозов, сделанных в разное время. Среди них есть и тот, что хранится в семье с 1950-х годов / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Ничто так не создает новогоднее настроение, как празднично украшенная елка. Среди всех игрушек на новогоднем дереве самые любимые — те, что достались нам от бабушек или сделаны вручную по старинным технологиям. В Москве до сих пор можно встретить настоящих волшебников — мастеров, которые превращают обычную вату в нарядные новогодние игрушки.

Традиция украшать елку пришла к нам примерно в 30-е годы XIX века из Германии. Сначала на новогоднее дерево вешали в основном фрукты и сладости. Чуть позже к ним добавились золоченые шишки, коробочки или скорлупки из-под грецкого ореха с сюрпризами, а потом и игрушки.

Первые стеклянные украшения привозили из-за границы. Даже по меркам богатых людей они стоили довольно дорого: по цене одного елочного шара продавалась, например, корова. Поэтому неудивительно, что вскоре в семьях появилась традиция делать новогодние игрушки своими руками. Дети и взрослые мастерили их из воска, фольги, картона и, конечно же, ваты.

К слову, ватные игрушки можно было и купить: их делали мастера в специализированных артелях. Стоили такие украшения гораздо дешевле стеклянных, но многие хозяйки предпочитали все-таки приложить собственные руки к созданию новогодней красоты. Тем более в дореволюционных женских журналах нередко публиковали подробную инструкцию, как сделать ватную игрушку, а в магазинах продавали листы с лицами ангелов и сказочных персонажей, которые можно было вырезать и приклеить к заготовкам.

После 1935 года, когда в советской России официально разрешили праздновать Новый год, производство елочных игрушек стало набирать обороты. Возродили и артели мастеров, которые продолжали радовать народ поделками из ваты. Особой популярностью пользовались игрушки в виде овощей, фруктов, ягод, грибов, а также фигуры деда мороза и снегурочки. Обычно их ставили под елку.

Семья Королевых в отдельной коробке бережно хранит ватных деда-мороза и арлекина, выпущенных в начале 1950-х годов. Хозяйка Светлана достает их только на Новый год. Вешает арлекина на елку вместе с другими сказочными персонажами, которых сделала сама: два года назад она увлеклась ватной игрушкой.

— Увидела в соцсетях фотографию современной ватной игрушки и загорелась, — говорит мастерица.

Семья к порыву Светланы сначала отнеслась скептически. Но прошел месяц, и она сделала свою первую игрушку — мальчика в буденновке.

— Мелкая моторика развивается, главное, не сдаваться, — делится опытом Королева. — На пятидесятой игрушке все получится. Придут и опыт, и вдохновение. А его можно черпать, рассматривая открытки и иллюстрации из книг, фигурки из фарфора. Сейчас очень модны игрушки в стиле 1950–1960 годов.

В месяц Светлана делает от 4 до 6 игрушек, на заказ не работает, однако стоит ей выложить фотографии своих необычных поделок в соцсети, как их тут же покупают. Недавно частный коллекционер приобрел всех персонажей сказки «Конек-горбунок».

— Мне не жалко расставаться со своими творениями, ведь я могу себе сделать еще, — рассуждает Королева. — А те игрушки будут радовать человека, приносить ему положительные эмоции. Для меня это не заработок, а удовольствие.

Новый год семья Королевых встретит на даче. Шестилетняя Арина с удовольствием помогает маме наряжать праздничную елку — раскрашивает вырезанные из бумаги флажки, из которых потом сделает гирлянду. А в это время Светлана вешает на ветки авторские игрушки.

— Вот этих мишек, зайчиков, красивые варежки несколько лет назад сшила моя старшая дочка Александра, — гордится мама. — Сейчас она учится и работает, времени на творчество у нее почти не остается, но когда она видит на елке свои игрушки, сразу расплывается в улыбке. Это и детские вспоминания, и неподдельная радость.

Младшенькая Арина тоже мечтает научиться делать такую красоту. Когда вырастет, обещает передать необычные игрушки своим детям, а потом и внукам.

— Мне кажется, что традиции мы создаем сами, — считает Светлана Королева. — В моем детстве на елку вешали самые дорогие шоколадные конфеты в красивых фантиках, бумажные гирлянды и фонарики. Эту традицию я соблюдаю и сейчас. Но в праздничную атмосферу привнесла и свои нововведения.

В преддверии новогодних праздников в семье Королевых читают рождественские истории из волшебной книги сказок, пекут имбирные пряники в форме сердечек, елочек и человечков, украшают окна бумажными снежинками и, конечно, мастерят новые ватные игрушки. В этом году Светлана сделала медведя, а ее муж, который увлекается столярным делом, вырезал ему балалайку.

— Ватные игрушки не бьются, не ломаются, они боятся только влаги, поэтому при правильном хранении проживут сто лет, — говорит Королева. — Меня греет мысль, что мои правнуки и праправнуки будут вешать их на елку, печь пряники по моим рецептам и читать волшебные истории из старинной книги. Мне бы этого очень хотелось.

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