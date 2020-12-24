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Игрушки из ваты доживут до праправнуков
Мастер ватных игрушек Светлана Королева в компании дедов-морозов, сделанных в разное время. Среди них есть и тот, что хранится в семье с 1950-х годов / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Игрушки из ваты доживут до праправнуков

Альфия Камилова

Общество

Ничто так не создает новогоднее настроение, как празднично украшенная елка. Среди всех игрушек на новогоднем дереве самые любимые — те, что достались нам от бабушек или сделаны вручную по старинным технологиям. В Москве до сих пор можно встретить настоящих волшебников — мастеров, которые превращают обычную вату в нарядные новогодние игрушки.

Традиция украшать елку пришла к нам примерно в 30-е годы XIX века из Германии. Сначала на новогоднее дерево вешали в основном фрукты и сладости. Чуть позже к ним добавились золоченые шишки, коробочки или скорлупки из-под грецкого ореха с сюрпризами, а потом и игрушки.

Первые стеклянные украшения привозили из-за границы. Даже по меркам богатых людей они стоили довольно дорого: по цене одного елочного шара продавалась, например, корова. Поэтому неудивительно, что вскоре в семьях появилась традиция делать новогодние игрушки своими руками. Дети и взрослые мастерили их из воска, фольги, картона и, конечно же, ваты.

К слову, ватные игрушки можно было и купить: их делали мастера в специализированных артелях. Стоили такие украшения гораздо дешевле стеклянных, но многие хозяйки предпочитали все-таки приложить собственные руки к созданию новогодней красоты. Тем более в дореволюционных женских журналах нередко публиковали подробную инструкцию, как сделать ватную игрушку, а в магазинах продавали листы с лицами ангелов и сказочных персонажей, которые можно было вырезать и приклеить к заготовкам.

После 1935 года, когда в советской России официально разрешили праздновать Новый год, производство елочных игрушек стало набирать обороты. Возродили и артели мастеров, которые продолжали радовать народ поделками из ваты. Особой популярностью пользовались игрушки в виде овощей, фруктов, ягод, грибов, а также фигуры деда мороза и снегурочки. Обычно их ставили под елку.

Семья Королевых в отдельной коробке бережно хранит ватных деда-мороза и арлекина, выпущенных в начале 1950-х годов. Хозяйка Светлана достает их только на Новый год. Вешает арлекина на елку вместе с другими сказочными персонажами, которых сделала сама: два года назад она увлеклась ватной игрушкой.

— Увидела в соцсетях фотографию современной ватной игрушки и загорелась, — говорит мастерица.

Семья к порыву Светланы сначала отнеслась скептически. Но прошел месяц, и она сделала свою первую игрушку — мальчика в буденновке.

— Мелкая моторика развивается, главное, не сдаваться, — делится опытом Королева. — На пятидесятой игрушке все получится. Придут и опыт, и вдохновение. А его можно черпать, рассматривая открытки и иллюстрации из книг, фигурки из фарфора. Сейчас очень модны игрушки в стиле 1950–1960 годов.

В месяц Светлана делает от 4 до 6 игрушек, на заказ не работает, однако стоит ей выложить фотографии своих необычных поделок в соцсети, как их тут же покупают. Недавно частный коллекционер приобрел всех персонажей сказки «Конек-горбунок».

— Мне не жалко расставаться со своими творениями, ведь я могу себе сделать еще, — рассуждает Королева. — А те игрушки будут радовать человека, приносить ему положительные эмоции. Для меня это не заработок, а удовольствие.

Новый год семья Королевых встретит на даче. Шестилетняя Арина с удовольствием помогает маме наряжать праздничную елку — раскрашивает вырезанные из бумаги флажки, из которых потом сделает гирлянду. А в это время Светлана вешает на ветки авторские игрушки.

— Вот этих мишек, зайчиков, красивые варежки несколько лет назад сшила моя старшая дочка Александра, — гордится мама. — Сейчас она учится и работает, времени на творчество у нее почти не остается, но когда она видит на елке свои игрушки, сразу расплывается в улыбке. Это и детские вспоминания, и неподдельная радость.

Младшенькая Арина тоже мечтает научиться делать такую красоту. Когда вырастет, обещает передать необычные игрушки своим детям, а потом и внукам.

— Мне кажется, что традиции мы создаем сами, — считает Светлана Королева. — В моем детстве на елку вешали самые дорогие шоколадные конфеты в красивых фантиках, бумажные гирлянды и фонарики. Эту традицию я соблюдаю и сейчас. Но в праздничную атмосферу привнесла и свои нововведения.

В преддверии новогодних праздников в семье Королевых читают рождественские истории из волшебной книги сказок, пекут имбирные пряники в форме сердечек, елочек и человечков, украшают окна бумажными снежинками и, конечно, мастерят новые ватные игрушки. В этом году Светлана сделала медведя, а ее муж, который увлекается столярным делом, вырезал ему балалайку.

— Ватные игрушки не бьются, не ломаются, они боятся только влаги, поэтому при правильном хранении проживут сто лет, — говорит Королева. — Меня греет мысль, что мои правнуки и праправнуки будут вешать их на елку, печь пряники по моим рецептам и читать волшебные истории из старинной книги. Мне бы этого очень хотелось.

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