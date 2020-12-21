Путин исполнил мечту 9-летнего мальчика и вышел вместе с ним на лед

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин встретился с девятилетним участником всероссийской акции «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» Дмитрием Ащепковым из Челябинской области и семьей мальчика. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что Дима приехал в Москву вместе с родителями, 14-летним братом Денисом и 8-летней сестрой Софьей. Семейство уже побывало на ВДНХ, в столичном планетарии, зоопарке, парке «Патриот» и в Кремле.

Видео: Россия 24

С Путиным мальчик встретился на «ГУМ-Катке». Глава государства поинтересовался у маленького россиянина его впечатлениями от столицы. После этого на лед вышел вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги, олимпийский чемпион Валерий Каменский. Вместе они провели тренировку по хоккею и затем сфотографировались на память.

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