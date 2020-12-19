Путин подарил тяжелобольному мальчику встречу с московской пандой

Фото: Telegram-канал «#МыВместе»

Президент России Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего школьника из Тульской области Александра Колясникова, который загадал на «Елке желаний» обнять панду. Об этом сообщили в телеграм-канале онлайн-марафона «#МыВместе». Ребенок вместе с родителями посетил Московский зоопарк, где сотрудники провели для него экскурсию и организовали встречу с любимым животным. Как все прошло, «Вечерней Москве» рассказала генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

По ее словам, экскурсия была организована по просьбе Владимира Путина, который уже третий год подряд в рамках акции «Елка желаний» исполняет мечты детей со всей России. Акция традиционно проходит перед Новым Годом.

— Мальчик вместе с родителями впервые приехал в Москву, чтобы встретиться с нашей большой пандой Жуи, который вместе с девочкой Диндин в 2019 году прилетел из китайского города Чэнду, — рассказала собеседница «ВМ».

Светлана лично встречала Сашу и его семью. Она вручила мальчику подарки от зоопарка, а также от посольства КНР в России. Среди сувениров была и игрушечная копия пушистого Жуи.

— Для Саши была организована специальная экскурсия по зоопарку. Он впервые в жизни увидел большую панду. Наши сотрудники познакомили Сашу с Жуи, рассказали о том, как проходит его день, чем он питается, как наши специалисты заботятся о больших пандах и изучают их поведение. Кроме того, Саша посетил тренинг панды, который проходит в специальном помещении — туда закрыт вход для посетителей. Мы очень рады тому, что смогли исполнить заветную мечту мальчика, — отметила Светлана.

Фото: Telegram-канал «#МыВместе»

Тренинги панд проводятся ежедневно для того, чтобы готовить их к возможным ветеринарным процедурам. Животных регулярно взвешивают и осматривают.

Жуи — необычная панда. Он умеет рисовать, отметила Светлана:

— И сегодня он вместе с Сашей разрисовывал футболку, которую вручили мальчику в качестве подарка на память. Первые мазки Саша сделал сам, затем кисть передали пушистому художнику, который и закончил картину. Владимир Путин позвонил Саше и поинтересовался, понравилась ли ему встреча с Жуи, а также поздравил мальчика с исполнением новогоднего желания.

Фото: Telegram-канал «#МыВместе»

Еще одной мечтой мальчика было обнять этого пушистого зверька. Однако, как заметила собеседница «ВМ», медведи уже довольно большие и обнимать их опасно. Но, несмотря на это, Саша был доволен встречей. Юный гость признался, что очень любит панд за то, что «они милые и имеют красивый узорчатый окрас».

— Мы поинтересовались у семьи Саши, откуда у мальчика родилась такая трогательная идея — обнять панду. И его мама Елена Лаврова рассказала, что в их семье есть ритуал: они начинают каждое утро с обнимашек. И, на наш взгляд, это самое прекрасное. Чаще обнимайтесь, дарите друг другу тепло и заботу, а самое главное верьте в добро и чудо, — собеседница «ВМ» также посоветовала всем, несмотря на непростое время, верить в то, что мечты сбываются.

Видео: Telegram-канал «Mash»

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