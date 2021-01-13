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Эксперт объяснил, почему нельзя долго держать дома новогоднюю елку
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Эксперт объяснил, почему нельзя долго держать дома новогоднюю елку

Татьяна Плотникова

Общество

Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал, почему не следует слишком долго оставлять в доме натуральную новогоднюю ель.

Как пояснил специалист, уже через две недели после Нового года дерево не только начинает терять иголки и осыпаться — на нем может развиться плесень. Ускоряет этот процесс влага, поэтому плесень скорее появится, если елку установили в ведро с водой.

Однако обычно в квартирах с центральным отоплением воздух сухой, поэтому вряд ли стоит ожидать интенсивного роста плесени., отметил Ястребцев. Если елка еще не сильно осыпается, то при желании можно оставить ее дома и дольше, даже если на стволе появились пятна.

В целом же срок жизни срубленной натуральной елки составляет около двух недель, поэтому после 14 января, когда отмечается Старый Новый год, можно убрать дерево, рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что в Московской области откроют специальные пункты сбора и утилизации новогодних елок.

Читайте также: Московский зоопарк запустил акцию по сбору елок для животных

новогодняя елкаНовый годэкология
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