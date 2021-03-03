Путин отметил рост числа преступлений IT-сфере и призвал МВД мониторить интернет

Фото: Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин отметил рост числа преступлений IT-сфере и призвал сотрудников МВД начать мониторить интернет для выявления противоправных действий. Об это глава государства заявил на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

По словам Путина, необходимо выяснять, кто занимается вовлечением молодежи в противоправную деятельность. Президент также отметил эффективность профилактики правонарушений среди молодежи.

— Повторю, определенные позитивные тенденции есть и здесь. Вместе с тем, необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия, — сказал Путин.

Владимир Путин призвал привлечь к борьбе провайдеров и банковское сообщество. По мнению президента, технологии в интернете могут помочь пресекать правонарушения.

— И ваша задача — эффективно ответить на этот криминальный вызов, защитить граждан и добросовестный бизнес, которые активно осваивают цифровое пространство, — сообщил президент.

Он добавил, что необходимо информировать россиян о мошеннических схемах в интернете, так как число преступлений в IT-сфере выросло в десять раз за последние шесть лет.

— Понятно — сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем, все мы хорошо понимаем при этом, что за развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальные сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, за этим, конечно, будущее, — отметил Путин.

По его словам, площадки для преступлений в интернете обновляются параллельно с появлением новых технологий, сообщает РИА Новости.

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