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Путин призвал бороться с криминальной угрозой, национализмом и ксенофобией
Фото: Администрация президента РФ

Путин призвал бороться с криминальной угрозой, национализмом и ксенофобией

Анастасия Волоснова

Общество

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно бороться с криминальной угрозой, национализмом и ксенофобией со стороны провокаторов. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии МВД России в среду, 3 марта.

По словам президента, необходимо обратить внимание на борьбу с экстремизмом.

— Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений, — отметил Путин.

Он добавил, что у сотрудников МВД есть необходимый потенциал для пресечения нарушений.

— Рассчитываю, что вы в полной мере используете свой оперативный, кадровый, технический потенциал, чтобы выйти на новые рубежи в повышении уровня безопасности людей, в обеспечении надежной защиты их прав, свобод и собственности, — заключил Путин.

Президент отметил, что стране также необходимо вести решительную борьбу с криминальной угрозой, сообщает РИА Новости.

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