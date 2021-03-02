Путин назначил начальника управления по межрегиональным и культурным связям
Президент России Владимир Путин назначил Игоря Маслова начальником управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.
— Президент подписал указ «О начальнике управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами». Назначить Маслова Игоря Венидиктовича начальником управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что от должности заместителя министра энергетики России был освобожден Антон Инюцын.
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