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Путин назначил начальника управления по межрегиональным и культурным связям
Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Путин назначил начальника управления по межрегиональным и культурным связям

Анастасия Чанцева

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Маслова начальником управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

— Президент подписал указ «О начальнике управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами». Назначить Маслова Игоря Венидиктовича начальником управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что от должности заместителя министра энергетики России был освобожден Антон Инюцын.

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