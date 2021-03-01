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Сергей Собянин назначил нового замглавы департамента капитального ремонта
Фото: pixabay.com

Сергей Собянин назначил нового замглавы департамента капитального ремонта

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Антона Акулова на должность заместителя руководителя департамента капитального ремонта. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 1 марта, на официальном сайте главы города.

Уточняется, что служебный контракт с Акуловым заключен на пять лет.

Кроме того, Сергей Собянин назначил Максима Дерюгина главой управы столичного района Хамовники. Ранее он занимал должность главы управы района Арбат.

Также Андрея Бессонова освободили от должности заместителя председателя Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе и уволить его с гражданской службы столицы по собственной инициативе.

Читайте также: Сергей Собянин назначил нового замруководителя Департамента финансов Москвы

Департамент капитального ремонтаназначения и увольненияСергей Собянин
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