Сергей Собянин назначил нового замруководителя Департамента финансов Москвы
Назначен новый заместитель руководителя департамента финансов. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Назначить Ершову Анастасия Петровну на должность заместителя руководителя Департамента финансов города Москвы, — говорится в распоряжении мэра.
Уточняется, что служебный контракт заключен с Ершовой сроком на три года.
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