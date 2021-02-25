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Сергей Собянин назначил нового замруководителя Департамента финансов Москвы
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Сергей Собянин назначил нового замруководителя Департамента финансов Москвы

Анастасия Чанцева

Власть

Назначен новый заместитель руководителя департамента финансов. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Назначить Ершову Анастасия Петровну на должность заместителя руководителя Департамента финансов города Москвы, — говорится в распоряжении мэра.

Уточняется, что служебный контракт заключен с Ершовой сроком на три года.

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