Сергей Собянин назначил нового замруководителя департамента здравоохранения столицы
На должность замруководителя департамента здравоохранения Москвы назначили Алексея Сапсая. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Уточняется, что Сапсай будет занимать должность в течение пяти лет. Однако период его работы не должен превышать срок полномочий мэра Москвы, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.
Ранее Сергей Собянин освободил от должности заместителя руководителя департамента здравоохранения столицы Алексея Паламарчука.
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