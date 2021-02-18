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Сергей Собянин назначил нового замруководителя департамента здравоохранения столицы
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин назначил нового замруководителя департамента здравоохранения столицы

Анастасия Волоснова

Город

На должность замруководителя департамента здравоохранения Москвы назначили Алексея Сапсая. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Уточняется, что Сапсай будет занимать должность в течение пяти лет. Однако период его работы не должен превышать срок полномочий мэра Москвы, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

Ранее Сергей Собянин освободил от должности заместителя руководителя департамента здравоохранения столицы Алексея Паламарчука.

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здравоохранениеновые должностиСергей Собянин
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