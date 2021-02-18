Сергей Собянин снял с должности замруководителя департамента здравоохранения Москвы
Алексея Паламарчука освободили от должности заместителя руководителя департамента здравоохранения столицы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Согласно документу, Паламарчук уволился с должности по собственному желанию.
— Освободить Паламарчука Алексея Григорьевича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы, — говорится в распоряжении.
Документ был опубликован на официальном сайте мэра города.
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