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Сергей Собянин снял с должности замруководителя департамента здравоохранения Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин снял с должности замруководителя департамента здравоохранения Москвы

Анастасия Волоснова

Город

Алексея Паламарчука освободили от должности заместителя руководителя департамента здравоохранения столицы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно документу, Паламарчук уволился с должности по собственному желанию.

— Освободить Паламарчука Алексея Григорьевича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы, — говорится в распоряжении.

Документ был опубликован на официальном сайте мэра города.

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