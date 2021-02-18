Сергей Собянин: Проект «Цифровой репетитор» поможет детям усваивать новый материал

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Программа «Цифровой школы» может помогать школьникам усваивать новый материал. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения платформы Московской электронной школы.

По словам главы города, пилотный проект «Цифровой репетитор» является очень интересным решением, так как за период пандемии московские педагоги научились использовать электронные технологии МЭШ.

—Мы с вами прошли пандемию и накопили огромный опыт онлайн-образования в виде конференц-связи, новых возможностей Московской электронной школы онлайн-образования, было бы, конечно, грех не использовать эти технологии. Надо иметь в виду, что в онлайн-образовании, конечно, мы постарались, чтобы знания у ребят были достойными, они получали хороший уровень образования, — сказал мэр Москвы.

Мэр столицы выразил благодарность учителям, принимающим участие в проекте. По словам Сергея Собянина, «Цифровой репетитор» может помочь детям из малообеспеченных семей, где нет финансовой возможности нанять для ребенка репетитора.

— Это дети из малообеспеченных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, мы должны им дать шанс на уровне других семей, чтобы они подтянули свои знания, не отставали, и у них был шанс закончить школу достойно и поступить в хорошие вузы, получить хорошее профессиональное образование, — отметил Сергей Собянин.

Мэр выразил надежду, что в скором времени проект станет доступен на всех платформах и в школах. Сергей Собянин уверен, что программа станет востребованной среди столичных семей, сообщает агентств городских новостей «Москва».

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