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Московским школьникам расскажут, как защитить свои финансовые права
Фото: Алексей Орлов / «Вечерняя Москва»

Московским школьникам расскажут, как защитить свои финансовые права

Марьяна Шевцова

Город

18 февраля в Москве стартует регистрация на конкурс «Защита прав потребителей финансового рынка — 2021». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в Департаменте образования и науки Москвы. В конкурсе могут принять участие школьники 14–18 лет. Ребята узнают о действующем законодательстве в области защиты прав потребителей и научатся самостоятельно выявлять признаки финансового мошенничества.

Состязание пройдет в два тура. На первом этапе, который пройдет в дистанционном формате, школьники самостоятельно изучат предоставленные видеоматериалы, а после на основе полученных знаний выполнят тестовые задания по финансовой грамотности. Тех, кто по итогам тура пройдет во второй этап, ждут практические задачи.

По итогам работы экспертный совет конкурса выберет трех победителей. А еще для финалистов конкурса откроется уникальная возможность прямого общения с членами экспертного совета — представителями финансового рынка и юридического сообщества, которые ответят на все интересующие ребят вопросы.

Отметим, что участие в конкурсе даст школьникам необходимые знания и навыки для реальной жизни, а также возможность определиться с будущей профессией. Регистрация открыта на сайте c 18 февраля по 18 марта 2021 года. Организатором мероприятия выступил Московский центр технологической модернизации образования.

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