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Школьники и учащиеся колледжей разработают свои ИТ-проекты для МЭШ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Школьники и учащиеся колледжей разработают свои ИТ-проекты для МЭШ

Юлия Ямпольская

Город

В столице стартует конкурс «Акселератор проектов МЭШ», в рамках которого учащиеся 7–11-х классов, а также студенты младших курсов колледжей смогут попробовать свои силы в разработке образовательных приложений и создании продуктов для Московской электронной школы (МЭШ). Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, благодаря цифровой среде у столичных школьников появляется больше новых возможностей. Также она отметила, что в рамках проекта участники смогут стать разработчиками приложений, веб-квестов или программных продуктов.

— Итогом должно стать создание детско-юношеского сообщества ИТ-разработчиков, — цитирует заммэра официальный портал мэра столицы.

Уточняется, что конкурс пройдет в трех номинациях, среди них: «Образовательное приложение», «Прототип сервиса МЭШ» и «Анализ данных». Во время основного этапа участников ожидает много образовательных мероприятий, а также в формате интенсивов, мастер-классов, а также образовательных смен.

«Акселератор проектов МЭШ» предполагает исключительно командный формат. Победители смогут стать экспертами во время проведения следующего акселератора и продолжить работу над проектированием и развитием сервисов Московской электронной школы.

Пройти регистрацию для участия в проекте можно на сайте. Подробная информация доступна и в официальной группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте». Заявки принимают до 5 апреля 2021 года.

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