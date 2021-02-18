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Названы лучшие пособия библиотеки МЭШ для детей и взрослых
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Названы лучшие пособия библиотеки МЭШ для детей и взрослых

Ксения Монахова

Город

Столичные школьники могут самостоятельно изучать дополнительные материалы и готовиться к экзаменам онлайн благодаря библиотеке Московской электронной школы. При этом не только дети, но и взрослые могут черпать оттуда новые знания. Специалисты Института содержания, методов и технологий образования МГПУ составили подборку лучших направлений МЭШ, разработанных учителями столицы.

Так, электронное пособие «Подготовка к ОГЭ. Математика» поможет рассчитать площадь комнат в квартире и даже определить стоимость ОСАГО. Задания сделаны таким образом, чтобы каждое полученное знание ученики смогли использовать в реальной жизни.

Электронное учебное пособие «Виртуальная CAD-робототехника» разработано для учеников 10–11-х классов, увлекающихся информатикой. Благодаря заданиям можно узнать, что такое кастор и CAD-симулятор. Ученики смогут даже сконструировать робота с двумя датчиками зрения.

Также в МЭШ имеются различные методики заучивания текстов наизусть. Автор одного из электронных пособий предлагает слушать художественное чтение и соединить с ним события из жизни автора. Благодаря этому ученики смогут проследить творческий путь поэта и выучить произведение.

Электронная библиотека предлагает пособие «Великие путешественники и мореплаватели». С его помощью школьники могут узнать о странствиях людей — от древних времен до XX века. В статьях имеется информация о годах, деталях и маршруте путешествий, а также приведены интересные факты из жизни мореплавателей.

А благодаря заданию по английскому языку «Тренажер к демонстрационным версиям раздела «Говорение» ученики могут подготовиться к государственным экзаменам, а также пополнить словарный запас. Для школьников предоставлены 25 различных вариантов текстов по разным темам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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