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Московские школьники в День кадета дали клятву верности кадетскому братству
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Московские школьники в День кадета дали клятву верности кадетскому братству

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в Москве в среду, 17 февраля, прошла торжественная церемония для школьников, приуроченная ко Дню кадета России.

Учащиеся школы № 1250 и школы «Дмитровский» принесли торжественную клятву быть верными Отечеству и кадетскому братству в Зале Славы музея. Ребята пообещали быть истинными патриотами, с честью нести высокое звание кадетов.

Почетными гостями церемонии стали руководители школ и района, ветераны, военнослужащие и родственники школьников. Они поздравили воспитанников, пожелали им успехов учебе и призвали быть достойными памяти поколения победителей.

Перед началом клятвы школьники возложили цветы в Зале Памяти и Скорби, в память о почти 27 миллионах погибших в годы войны. Юным защитникам Отечества также показали 3D фильм «Дорога к Победе».

Напомним, с 5 февраля в Москве возобновлен образовательный проект «День кадетского класса в Музее Победы». Его реализация была приостановлена из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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