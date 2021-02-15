Музей Победы откроет выставку «Моторы войны» 23 февраля

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 23 февраля откроет выставку «Моторы войны». В честь Дня защитника Отечества вход на нее для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, курсантов военных учебных заведений и кадетов будет бесплатным. Для этого нужно предъявить соответствующее удостоверение в кассе учреждения. Об этом сообщили в понедельник, 15 февраля, в музее.

Посетители смогут увидеть обновленную экспозицию, на которой представлена редкая коллекция автопрома 1930—1940-х годов СССР, Соединенных Штатов,Италии, Франции, Германии и Великобритании.

За прошедшие месяцы в музее провели ремонт пространства и редизайн самой выставки. Еще появились QR-коды, используя которые, гости смогут познакомиться с историей создания и применения каждого экспоната, также мультимедийные системы «оживят» уникальную технику благодаря кадрам архивной кинохроники. Кроме того, значительную часть раритетных машин отреставрировали.

Гиды расскажут о советских автомобилях, технике союзников и трофейных машинах. Гости увидят тягач Т-20 «Комсомолец», бронетранспортер М3 «Скаут», танкетку Т-27, первый советский внедорожник ГАЗ-64, грузовик компании GMC ССKW-353и многие другие раритетные экспонаты.

Все желающие смогут почувствовать себя на экскурсии фронтовыми шоферами и посидеть за рулем военных машин.

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