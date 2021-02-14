Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Московские школьники создадут программу для онлайн-телевидения Музея Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы

Московские школьники создадут программу для онлайн-телевидения Музея Победы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Школьники Москвы примут участие в создании программ для онлайн-телевидения Музея Победы. Данный проект обсудили в рамках заседания Детского общественного совета в воскресенье, 14 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что ребята впервые собрались в музее после снятия антиковидных ограничений и обсудили план мероприятий на 2021 год. Одной из основных задач стало создание программ для онлайн-телевидения Музея Победы

— Активисты подсказывают нам, взрослым, интересные темы, интересующие их самих и сверстников, — отметила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Раз в неделю юные активисты будут рассказывать о малоизвестных фактах о Великой Отечественной войне. в рамках онлайн-передачи #ПоФактам. Первый выпуск будет посвящен истории немецких самолетов-разведчиков. Школьники расскажут о солдатах полка «Бранденбург 800», которые первые пересекли границу с СССР в июне 1941 года.

Читайте также: «Станция для поцелуев»: москвичи назвали самые романтичные места в метро

музей Победышкольникивыставка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Все мнения
О проекте