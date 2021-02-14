Московские школьники создадут программу для онлайн-телевидения Музея Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Школьники Москвы примут участие в создании программ для онлайн-телевидения Музея Победы. Данный проект обсудили в рамках заседания Детского общественного совета в воскресенье, 14 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что ребята впервые собрались в музее после снятия антиковидных ограничений и обсудили план мероприятий на 2021 год. Одной из основных задач стало создание программ для онлайн-телевидения Музея Победы

— Активисты подсказывают нам, взрослым, интересные темы, интересующие их самих и сверстников, — отметила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Раз в неделю юные активисты будут рассказывать о малоизвестных фактах о Великой Отечественной войне. в рамках онлайн-передачи #ПоФактам. Первый выпуск будет посвящен истории немецких самолетов-разведчиков. Школьники расскажут о солдатах полка «Бранденбург 800», которые первые пересекли границу с СССР в июне 1941 года.

Читайте также: «Станция для поцелуев»: москвичи назвали самые романтичные места в метро