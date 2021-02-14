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«Станция для поцелуев»: москвичи назвали самые романтичные места в метро
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Станция для поцелуев»: москвичи назвали самые романтичные места в метро

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, метро Маяковская Карта всех событий

Москвичи считают самым романтичным местом в метрополитене станцию «Маяковская». Об этом сообщает департамент столичного транспорта в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, жители столицы проголосовали за «Маяковскую» в трех номинациях. Ее посчитали станцией с самой романтической обстановкой и станцией для первой любви. Кроме того, «Маяковская» победила в номинации «Станция для поцелуев».

По мнению жителей города, самое необычное свидание можно провести на станции метро «Выхино». В Дептрансе призвали москвичей отправиться на выбранные романтические станции со своими возлюбленными.

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