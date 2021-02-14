Пассажиропоток московского метро в субботу вырос почти на 20 процентов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Пассажиропоток в московском метро в субботу, 13 февраля, вырос на 18 процентов по сравнению с выходными на прошлой неделе. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Уточняется, что всего за 13 февраля в метро проехало порядка четырех миллионов пассажиров.

Департамент транспорта отметил, что сотрудники столичного метрополитена готовы обеспечивать быстрые и комфортные поездки для жителей города при любой погоде.

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