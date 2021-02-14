Станцию столичного метро «Люблино» переименовали в честь 14 февраля

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, метро Люблино Карта всех событий

Станцию московского метро «Люблино» переименовали в честь Дня всех влюбленных. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

— Сегодня на всех наших станциях — атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение «Метро Москвы» поможет проложить оптимальный маршрут до станции «Влюблино», а специальные указатели — найти правильную дверь, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса.

Также в ведомстве отметили, что в понедельник, 15 февраля, на станции пройдет онлайн-концерт.

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