Станцию столичного метро «Люблино» переименовали в честь 14 февраля
Станцию московского метро «Люблино» переименовали в честь Дня всех влюбленных. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.
— Сегодня на всех наших станциях — атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение «Метро Москвы» поможет проложить оптимальный маршрут до станции «Влюблино», а специальные указатели — найти правильную дверь, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса.
Также в ведомстве отметили, что в понедельник, 15 февраля, на станции пройдет онлайн-концерт.
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