Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичный дептранс назвал участки дорог с самой сложной ситуацией утром 14 февраля
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Столичный дептранс назвал участки дорог с самой сложной ситуацией утром 14 февраля

Василий Плиткин

Транспорт

В столичном департаменте транспорта назвали участки дорог, на которых наблюдается затрудненное движение утром в воскресенье, 14 февраля, из-за продолжительного снегопада, прошедшего накануне.

— Сохраняются локальные затруднения: на 47-м километре МКАД в районе Киевского шоссе; на 32-м километре МКАД у съезда на Варшавское шоссе; на Симферопольском шоссе сильно осложнено движение из-за фур, — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что наземный и железнодорожный общественный транспорт, а также метро работают в штатном режиме, подходы к станциям расчищены. Помимо этого, на столичные дороги выведено на 180 автобусов больше, чем в любой другой выходной день. Дополнительный транспорт вывели для обеспечения соблюдения расписания.

В ведомстве также обратились к столичным жителям с просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте для того, чтобы службы города смогли как можно быстрее убрать снег.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы. Кроме того, в столичном регионе до 13:00 14 февраля действует предупреждение из-за метели и снежных заносов.

Читайте также: Суббота стала вторым в списке самых снежных дней в Москве за 142 года

движение на дорогахМоскваМКАД
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Все мнения
О проекте