Столичный дептранс назвал участки дорог с самой сложной ситуацией утром 14 февраля

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столичном департаменте транспорта назвали участки дорог, на которых наблюдается затрудненное движение утром в воскресенье, 14 февраля, из-за продолжительного снегопада, прошедшего накануне.

— Сохраняются локальные затруднения: на 47-м километре МКАД в районе Киевского шоссе; на 32-м километре МКАД у съезда на Варшавское шоссе; на Симферопольском шоссе сильно осложнено движение из-за фур, — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что наземный и железнодорожный общественный транспорт, а также метро работают в штатном режиме, подходы к станциям расчищены. Помимо этого, на столичные дороги выведено на 180 автобусов больше, чем в любой другой выходной день. Дополнительный транспорт вывели для обеспечения соблюдения расписания.

В ведомстве также обратились к столичным жителям с просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте для того, чтобы службы города смогли как можно быстрее убрать снег.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы. Кроме того, в столичном регионе до 13:00 14 февраля действует предупреждение из-за метели и снежных заносов.

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