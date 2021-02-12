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«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе из-за метели
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе из-за метели

Кирилл Николаев

Город

«Желтый» уровень опасности продлен в Москве и Московской области до воскресенья, 14 февраля, из-за метели и снежных заносов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует до 13:00 14 февраля. Также в Москве и Подмосковье до 21:00 13 февраля действует «желтый» уровень опасности из-за ветра и снегопада, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что в столице выпало рекордное количество снега за последние три года.

Читайте также: Число выпавших за сутки осадков в Москве 12 февраля побило рекорд 1973 года

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