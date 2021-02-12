Число выпавших за сутки осадков в Москве 12 февраля побило рекорд 1973 года

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Количество выпавших за сутки осадков в Москве в пятницу, 12 февраля, побило рекорд 1973 года. Об этом сообщили вГидрометцентре России.

По данным синоптиков, число осадков за прошедшие 12 часов пятницы составило восемь миллиметров. Таким образом, был побит рекорд 12 февраля 1973 года. В тот день выпало семь миллиметров осадков, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, на портале «Метеоновости» рассказали, что суточная сумма осадков 12 февраля составила 13 миллиметров,что стало новым суточным рекордом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил коммунальные службы за работу во время метели. По его словам, подобной снежной зимы в столице не было долгое время, из-за чего москвичи могли отвыкнуть от подобной метели.

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