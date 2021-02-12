Сергей Собянин поблагодарил коммунальные службы за работу во время метели в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность сотрудникам коммунальных служб за очищение столичных улиц от последствий сильного снегопада. Об этом глава города рассказал во время осмотра новой ярмарки в Братееве.

По словам мэра, подобной снежной зимы в столице не было долгое время, из-за чего москвичи могли отвыкнуть от подобной метели. Глава города обратился к водителям спецтехники, отметив, что они справляются со своей задачей.

— Я думаю, что еще как минимум сутки придется работать в таком же режиме. Вы действительно справляетесь, город живет, город работает. Транспорт идет. Практически сбоев в работе общественного транспорта нет. Так что спасибо огромное за работу, — отметил Сергей Собянин.

Мэр столицы добавил, что жители города по достоинству смогут оценить грамотную работу коммунальных служб, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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