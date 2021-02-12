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Сергей Собянин поблагодарил коммунальные службы за работу во время метели в Москве
Фото: photo.roscongress.org / Николай Гернет

Сергей Собянин поблагодарил коммунальные службы за работу во время метели в Москве

Анастасия Волоснова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность сотрудникам коммунальных служб за очищение столичных улиц от последствий сильного снегопада. Об этом глава города рассказал во время осмотра новой ярмарки в Братееве.

По словам мэра, подобной снежной зимы в столице не было долгое время, из-за чего москвичи могли отвыкнуть от подобной метели. Глава города обратился к водителям спецтехники, отметив, что они справляются со своей задачей.

— Я думаю, что еще как минимум сутки придется работать в таком же режиме. Вы действительно справляетесь, город живет, город работает. Транспорт идет. Практически сбоев в работе общественного транспорта нет. Так что спасибо огромное за работу, — отметил Сергей Собянин.

Мэр столицы добавил, что жители города по достоинству смогут оценить грамотную работу коммунальных служб, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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